راندا عبد السلام تشارك فى مسرحية طيب وأمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - تعاقدت الفنانة الشابة راندا عبدالسلام على مشاركة الفنان هشام إسماعيل بطولة مسرحية "طيب وأمير"، وهي من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، كتابة أحمد الملواني، ومن إخراج محمد جبر، وتحت إشراف مدير المسرح الكوميدي ياسر الطبجي، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في البطولة تامر فرج وجار التعاقد مع باق أبطال العمل.

وتبدأ راندا عبد السلام التحضيرات للمسرحية من خلال عقد بروفات الفترة المقبلة مع أبطال العمل، ومن المفترض أن يبدأ عرضها في منتصف ديسمبر.

فيما تنتظر راندا عبد السلام البدء في تصوير دورها في مسلسل "ديفيليه"، حيث يجري المخرج معتز حسام جلسات عمل مكثفة للاتفاق على كافة تفاصيل العمل الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، كما أنه يعاين أماكن التصوير لينطلق نهاية الشهر الجاري، استعدادا لعرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

«ديفيليه»، يشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.