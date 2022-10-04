تعرف على تصريحات نارية من دوللي شاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - كشفت الفنانة دوللي شاهين عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتها الشخصية والفنية وأدلت بعدد من التصريحات النارية خلال استضافتها فى برنامج تلفزيونى.

قالت دوللي شاهين : عانيت كثير فى مرحلة الطفولة حيث كان والدى يقوم بحبسي فى البيت وفى عمر الثلاث سنوات كان يعاملني على انى ولد وارتدى ملابس الأولاد وكان ذلك حتى عمر 12 عاما ولذلك كنت لا احب والدى من شدته وقسوته معى.

وأوضحت دوللي شاهين : والدى كان رافضا دخولى فى الفن ولكن بعد فترة تقبل الأمر وخاصة عندما عرضت عليه فيلم ويجا بنسخة معدلة تم فيها حذف القبلة الشهيرة.

وأضافت دوللى شاهين : تعرضت للخيانة من قبل زوجى وهو ما اكتشفته فى غرفة نومى بعد أن عثرت على بعض الأغراض النسائية.

نشرت الفنانة دوللي شاهين علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام صور لها جديدة مثيرة للجدل .

وظهرت دوللي بروب ابيض شفاف واكمام فرو علي فستان لامع باللون البيبي بلو اللامع ونسقت اكسسوار بسيط علي إطلالاتها التي أثارت غضب الكثير ومكياج صارخ وشنطة باللون الفوشيا

وكتبت علي الصورة ننه هو مما أثار جدلا كبيرا علي الصورة وكانت ابرز التعليقات إطلالة غير مفهومة وآخرون انتقد الإطلالة بشكل صارم .

وكانت دوللي شاهين ليست المرة الأولي لإطلالاتها المثيرة للجدل ولكنها دائما تحاول أن تكون متفاعلة علي السوشيال ميديا.