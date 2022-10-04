مايا دياب تشعر بالفزع بسبب معجبه .. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - تصدرت الفنانة مايا دياب مؤشرات البحت جوجل ، بعد انتشار فيديو عبر واقع التواصل الإجتماعي اثناء احيائها حفل غنائي فى قبرص

وظهرت فى الفيديو فتاة تقوم بلمس ساق مايا دياب اثناء وقوفها على المسرح للغناء ، مما دفع الاخيرة الى الابتعاد والصعود الى درجة أعلي من المسرح بعدما ظهرت عليها علامات الفزع .

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب عن العبء والمسؤولية الملقاه على عاتقها فى عملها كما كشفت عن رايها فى أزمات الفنانين والتى أصبحت تشغل الراى العام.

وقالت مايا دياب ، فى لقاء لها ببرنامج “انسايدر بالعربى ” : "بتحمل أوجاع غير طبيعية قبل أي حفل لي ومش مجرد خوف؛ مع أنها مش أول حفلة ولكن النجاح محتاج استمرارية والجمهور بيحس إني مبغلطش ومينفعش أغلط.. وطبعا توقعات الجمهور والنجاح مسئولية وعبء غير طبيعي.

كما تحدثت مايا دياب عن أزمات الفنانين والتى انتشرت بشكل علنى قائلة : "الموضوع بقى منتشر وكتير كل يوم نطلع في العناوين بسبب المشاكل.. حرام، خلينا نعمل فن واللي بشوفه كل يوم من أمراض وحروب ووفيات بتعلمني أعيش في سلام.. وأنا حاليًا بعيش أحلى سنين.