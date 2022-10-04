كيف يتم اختيار الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - مع اقتراب موعد الإعلان عن جائزة نوبل للآداب، نستعرض في هذا التقرير طريقة اختيار الحاصلين على الجائزة، وكيف يتم ترشحين من قبل الجهات المعنية التي حددتها الأكاديمية السويدية:

الجهات التي يحق لها ترشيح الأشخاص للحصول على جائزة نوبل:

أعضاء الأكاديمية السويدية والأكاديميات والمؤسسات والجمعيات الأخرى المشابهة لها.

أساتذة الأدب واللغويات في الجامعات والكليات الجامعية

الفائزون السابقون بجائزة نوبل في الأدب

رؤساء جمعيات المؤلفين الذين يمثلون الإنتاج الأدبي في بلدانهم.

طريقة اختيار الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب

شهر سبتمبر: يتم إرسال خطابات الدعوة، و ترسل لجنة نوبل استمارات ترشيح لمئات الأفراد والمنظمات المؤهلين للترشح لجائزة نوبل في الأدب.

شهرفبراير: الموعد النهائي للتقديم، يجب أن تصل النماذج المكتملة إلى لجنة نوبل في موعد أقصاه 31 يناير من العام التالي، تقوم اللجنة بعد ذلك بفحص الترشيحات وتقديم قائمة للموافقة عليها من قبل الأكاديمية.

شهر إبريل: المرشحون الأوليون، بعد مزيد من الدراسات، تختار اللجنة 15 إلى 20 اسمًا للنظر فيها كمرشحين أوليين من قبل الأكاديمية.

شهر مايو: المرشحون النهائيون، تقوم اللجنة بتقليص القائمة إلى خمسة مرشحين ذوي أولوية للنظر من قبل الأكاديمية.

شهري يونيو وأغسطس: يتم قراءة الإنتاج، من قبل أعضاء لجنة الأكاديمية وتقييم أعمال المرشحين النهائيين خلال فصل الصيف، وتقوم اللجنة بإعداد التقاير الفردية.

شهر سبتمبر: اجتماع أعضاء اللجنة، بعد قراءة أعمال المرشحين النهائيين، لمناقشة مزايا المرشحين.

شهر أكتوبر: اختيار الفائزين بجائزة نوبل، في أوائل أكتوبر، ويجب أن يحصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات، ثم يتم الإعلان عن أسماء الحاصلين على جائزة نوبل.

شهر ديسمبر: يقام حفل توزيع جوائز نوبل في 10 يسمبر في ستوكهولم، حيث يحصل الحاصلين على جائزة على الجائزة وتتكون من ميدالية وشهادة جائزة نوبل، ووثيقة تؤكد مبلغ الجائزة.

جدير بالذكر، أن مؤسسة نوبل لا تفصح عن المعلومات المتعلقة بالترشيحات، سواء بشكل علني أو بشكل خاص لمدة 50 عاما، وكذلك الآراء أو التحقيقات المتعلقة بمنح الجائزة. حسب الموقع الرسمي للجائزة.