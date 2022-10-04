الأربعاء.. قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بمسيرة الفنان محمد الطحان بمعرض استعادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - يحتفي قطاع الفنون التشكيلية بمسيرة الفنان الراحل محمد الطحان الفنية من خلال معرض استعادي كبير تكريمًا لعطاء الفنان القدير، يفتتح المعرض الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 5 أكتوبر2022 بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في حضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور خالد سرور عن المعرض: «يحمل المعرض الاستعادي للفنان الراحل محمد الطحان بمركز الجزيرة للفنون رسالتين، أولاهما رسالة تقدير لتاريخ أحد قيادات قطاع الفنون التشكيلية حيث شغل الفنان وظيفة مدير عام إدارة البيناليات والمعارض العالمية سابقًا كان خلالها مثالاً يُحتذى في الإخلاص والتفاني والعطاء، أما رسالتنا الثانية لروحه الطيبة فهي أن ميراثه الإبداعي سيظل يُخلد سيرته العطرة ويحفظ له مكانته في سجل التشكيل المصري كفنان عاشق لمصريته....».

وأضاف سرور «يمكن وصف الفنان الراحل محمد الطحان بإنه الروح المصرية الطبيعية الخالية من التكلف والتي عبرت عنها موضوعاته الشعبية وزخافه وعناصره وأصالتها لتتشابه مسطحات لوحاته بالجداريات الفرعونية التي وثقت وحفظت عادات وتقاليد المصريين وهويتهم».

ويذكر أن الفنان محمد الطحان (1946 – 2021) حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون الجميلة ( ليوناردو دافنشى )قسم التصوير الزيتى 1973، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين والعديد من الجمعيات الفنية، وتدرج بوظائف قطاع الفنون التشكيلية حتى شغل مدير عام البيناليات والتريناليات والمعارض الدولية، ومدير عام المراسم وبيوت الإبداع،و سجل مشاركاته الفنية حافل بالمعارض الفردية والمعارض الجماعية المحلية والدولية، لقومسيراً لعدد من الفعاليات الفنية الكبرى في مصر والخارج، ونال خلال مشواره الكثير من الجوائز والتكريمات من مصر والخارج، وللفنان الراحل مقتنيات بمؤسسات ومتاحف رسمية في مصر ويوغسلافيا ورومانيا، ولدى أفراد.