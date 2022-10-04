وفاة خالة المخرجة هالة خليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت المخرجة هالة خليل، وفاة خالتها عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت هالة قائلة: "طنط نجاة خالتى الجميلة الطيبة فى ذمة الله صلاة الجنازة اليوم فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

وآخر أعمال المؤلفة والمخرجة هالة خليل، مسلسل " أحلام سعيدة"، وعرض في رمضان الماضى، وهى من قامت بتأليف المسلسل، وقالت في مداخلة سابقة "إن العمل في الأصل كان سيناريو فيلم، ولما جمال العدل طلب مني مسلسل للفنانة يسرا، فكرت فيه، لأن الدراما فيه كتير وشخصياته غنية، وكان الاتفاق أكتب وأخرج المسلسل، ولكن وجدت استحالة التنفيذ كمؤلفة ومخرجة في نفس الوقت، فقررت أكتفى بالكتابة دراما تليفزيونية لمدة 30 حلقة رمضانية واعتذرت عن الإخراج".

وتابعت هالة خليل: "المخرج عمرو عرفة شخص متصالح مع نفسه، وشخصية جميلة جدًا، ورغم إن الأعمال النسائية تؤرقني، لكنها ليست مسيطرة على كل أعمالي فأفلام "أحلي الأوقات" و"قص ولصق" و"نوارة" ليسوا أزمات نسائية ولكنها بطولات نسائية، في حين إن أزمة غادة عادل ومي كساب في مسلسل "أحلام سعيدة" هي فعلا أزمة نسائية".