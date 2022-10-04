اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري بتغني الحياة بقي لونها بمبي بهذه الملابس الغير متوقعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت في ملابس ضيقة من اللون البينك وتحمل حقيقة من نفس اللون وشمسية لان الأجواء كانت ممطرة مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل :محلا اجواء الشتا- كنتي محتاجه نمره واحده ازيد لانه ضيق جدا