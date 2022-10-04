اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.. حملة لا نرحب بك جابت نتيجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان، وهو الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في الإسكندرية، بإصدار قرار عاجل بإلغاءه وعدم إقامته، وهذا بعد تدشين حملة من أهل الإسكندرية جاءت تحت عنوان “الإسكندرية لا ترحب بك”.

رد محمد رمضان على عدم ترحيب أهل اسكندرية به

وكان من المقرر أن يتم إقامة حفل محمد رمضان في الإسكندرية يوم الجمعة 7 أكتوبر الحالي، وتعتبر من أبرز الأشياء التي تم الإعلان عنها منذ قليل من خلال الجهات الرسمية.ض

وفي الأيام الماضية قام الفنان محمد رمضان بالرد على الحملة الممنهجة ضده كما وصفها، وأيضاً بعدم ترحيب أهل الإسكندرية، في مقطع فيديو نشره من خلال حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقال “في طريقي لبلد الـ 6 ملايين إسكندراني عشان أتأكد بنفسي، بعد ما اتباع أكتر من 70٪ من التذاكر، اللي بيثبت الحملة الممنهجة ضدي”.