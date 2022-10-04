”توب شيف” أول برنامج تلفزيوني عربي يترشح لجائزة إيمي العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - في سابقةٍ هي الأولى في تاريخ البرامج التلفزيونية العربية، حصد برنامج "توب شيف"، بنسخته الخامسة، ترشيحه رسمياً لجائزة إيمي العالمية لعام 2022 لأكاديمية التلفزيون (International Emmy Award 2022/Television Academy)، وذلك بعد أن حاز على ترشيح لجنة الحكام من بين مئات البرامج المشاركة من كل مكان حول العالم، عن فئة برامج المنافسات (Outstanding Competition Programs) للبرامج التلفزيونية الترفيهية (Non-Scripted Entertainment).

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز مهرجان إيمي 2022 في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية في 21 نوفمبر القادم لإعلان الفائزين في مختلف الفئات.

جديرٌ بالذكر أن برنامج "توب شيف" الذي تنتجه "مجموعة MBC" وتعرضه عبر عدد من قنواتها ومنصاتها، هو النسخة العربية من البرنامج العالمي الذي يحمل الاسم نفسه، فيما يجري تصوير البرنامج الذي تعرض MBC حالياً النسخة السادسة منه في المملكة العربية السعودية.