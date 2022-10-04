مسرح الزمالك يمد فترة التقديم لفرقة تياترو حتى 2 نوفمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن مسرح الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عن مد موعد لفرقة “تياترو الزمالك” المسرحية .

وكتبت الصفحة الرسمية لمسرح الزمالك : " يعلن مسرح الزمالك عن مد فترة التقديم لفرقته المسرحية حتى ٢ نوفمبر ".

شروط التقديم

- فتح باب التقديم من ٨ سبتمبر ويستمر حتى ٢ نوفمبر.

- سيتم تحديد موعد الاختبارات لاحقًا

- الحد الأدنى لسن المتقدم ١٦ سنة

واحتضن مسرح الزمالك مجموعة من حفلات موسم الصيف المميزة، وجمع المسرح توليفة موسيقية متنوعة الأذواق بين الطرب والأندرجراوند والشعبي خلال موسم الحفلات الذي بدأ نهاية الشهر الماضى ويستمر حتى نهاية العام.

وكشف الفنان طارق صبرى مؤسس ومدير مسرح الزمالك، لـ “صدى البلد”، تفاصيل حفلات موسم الصيف واستعدادات المسرح لإطلاق فرقة مسرحية وورش تمثيلية وغنائية.

وقال الفنان طارق صبرى لعدسة البلد :" بداية من الشهر المقبل هيفتتح مسرح الزمالك ورش غنائية ومسرحية وهنأسس لفرقة مسرح الزمالك , الحلم الكبير بالنسبة لى ".

وأضاف الفنان طارق صبرى :" على وشك الإعلان عن تأسيس فرقة مسرح الزمالك ".

ومن ناحية أخرى وقال الفنان طارق صبرى : " بداية مسرح الزمالك كانت فكرة ، وهو مسرح أثرى وله تاريخ عريق وشهد حفلات لأم كلثوم وعدد من نجوم الزمن الجميل، واشتغلنا على عودة هذا الكيان مرة أخرى بطريقة تناسب جميع الأذواق الفنية المختلفة".