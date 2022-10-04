فيلم ”شقو” بطولة أمينة خليل وعمرو يوسف وتايسون مستوحى من رواية اللصوص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - انتهى أبطال فيلم "شقو" النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربينى، من أغلب الديكورات الأساسية في الفيلم، الذى تدور أحداثه في أطار من التشويق والأكشن، من إخراج كريم السبكى، حيث من المقرر أن ينتقل أبطال العمل لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه .