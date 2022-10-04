منى الشاذلى تفوز بجائزة الإعلام المرئى بمنتدى الإعلام العربى فى دبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن "منتدى الإعلام العربى"، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجوائز الدورة الحادية والعشرين، للمنتدى، حيث يتم تكريم الفائزين بجوائز الفئات المتضمنة كل من: "جائزة الصحافة العربية" و"جائزة الإعلام المرئى" و"جائزة الإعلام الرقمى" من مختلف أنحاء العالم العربى، كذلك تكريم "شخصية العام الإعلامية" والتى يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة لشخصية أسهمت فى إثراء المشهد الإعلامى العربى.

وفاز كلا من..

برنامج معكم منى الشاذلى الذى يبث على قناة سى بى سى المصرية، يفوز بجائزة الإعلام المرئى

حسين الزناتي من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

محمد نبيل حلمي من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

محمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

صحيفة اندبندنت عربية السعودية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

منصة Follow ICT المصرية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

منصة كووورة البحرينية (KOOORA) تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

برنامج مستقبل الطاقة الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

‏فئة أفضل برنامج اجتماعي.

برنامج روافد الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي.

برنامج صدى الملاعب الذي يبث على قناة إم بي سي يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج رياضي.

وثائقي "أبي كان داعشياً" من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل عمل وثائقي

وانطلقت أعمال "منتدى الإعلام العربى"، اليوم الثلاثاء، فى مدينة جميرا - دبى وبمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربى .

ويشمل المنتدى - الذي يحتفل في هذه الدورة بمرور 20 عاماً على انطلاقه وفقا لوكالة أنباء الإمارات - عددا من الجلسات الرئيسية والنقاشية وجلسات العشرين دقيقة إضافة إلى ورش العمل، والتي سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات، ويعزز فرصه في المستقبل.