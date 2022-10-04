وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج دفعتين من طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تخرج طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية، للدفعتين الـ 49 و 50 ، وذلك على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون -سيد درويش-، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد، وعدد من أساتذة وعمداء المعاهد التابعة، وحشد من الطلاب.

شمل الحفل عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، التي قدمها الطلاب الخريجون، بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، وحملت الدفعة 49 اسم الدكتور عمر ناجي (دفعة 2020/ 2021)، والدفعة 50 اسم الدكتور هشام العربي (دفعة 2021/ 2022).

كما تم تكريم عدد من أساتذة المعهد وهم:-

أ.د. رضا رجب ، أ.د. أنعام لبيب، أ.د. محمد عبد النبى

، أ.د. عاطف إمام، أ.د. مايسة عبد الغنى، أ.د. ماجدة عبد السميع، أ.د. مها محمد العربى، اسم الاستاذ الدكتور أشرف هيكل وتسلمته أسرته، أ.د. عمرو ناجى، أ.د.

هشام العربى، أ.د.نعيمة صادق، أ.د. هدى أحمد، أ.د خيرية جميل، إلى جانب تكريم قادة الفرقة الموسيقية للمعهد

وهم: أ.د.محمد عبد الستار قائد فرقة أم كلثوم ، أ.د. ماجد سرور قائد حفل التخرج.