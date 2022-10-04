فنانة شهيرة تعترف بدون خجل.. نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي وما فعله داخل المسبح أوجعني بشدة ولم أتحمله وتحول التمثيل إلى حقيقة؟

الرياض - محمد الاطلسي - اطلت على الدنياء في 14 نوفمبر عام 1946، بالقاهرة، واسمها الحقيقي نيوتشكا مانوك كوبليان، وأطلق عليها ​أبو السعود الإبياري،​ إسم لبلبة تعتبر أيقونة السينما المصريةو جميلة الشاشة .

وكانت بداية مشوارها الفني، وهي بعمر 5 سنوات، من خلال تقليد أصوات الفنانين والمشاهير، وتأدية أغنيات الطفولة، والمشاركة ببطولة 6 أفلام أهمها: حبيبتي سوسو، إخراج نيازي مصطفى، وشاركت في أفلام: البيت السعيد من إخراج حسين صدقي، أربع بنات وضابط، من إخراج أنور وجدي، فأطلق عليها النقاد والجمهور لقب “الطفلة المعجزة”.

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وفي سن المراهقة، توسعت مشاركاتها وتنوعت أدوارها، إلا أنها اكتفت بتمتع عاطفي مع شخص وحيد بعكس بقية زميلاتها الفنانات اللاتي وصل عدد زيجات بعضهن إلى 15 زيجة.

ورغم جمال لبلبة الذي جعل العديد من الفنانين والشخصيات البارزة، يطلبون يدها للزواج بعد انفصالها عن حسن يوسف، إلا أنها رفضت الارتباط بأي شخص منهم بعده، على الرغم من أن حسن تزوج بعد إنفصالهما.

وقالت لبلبة أن سبب طلاقها هو أحد المشاهد في فيلم “بنت بديعة” الذي كان يتضمن تقبيل الفنان حسين فهمي لها، وبعد إصرار المخرج الراحل حسن الإمام، على تصوير هذا المشهد، اتصلت بزوجها حسن يوسف وقالت له ما حدث، والذي بدوره رفض هذا الأمر تماما إلا أنها خالفته بعد ضغوطات شديدة من المخرج عليها، مما تسبب في إغضاب زوجها وانفصالهما بعد شهور قليلة من عرض الفيلم.

وخلال مشوارها الفني قدمت الفنانة الكبيرة لبلبة، الكثير من الاعمال منها: “الشياطين في إجازة” و”البنات والمرسيدس” و”شيء من الحب” و”احترسي من الرجال يا ماما” و”السكرية” و”مولد يا دنيا” و”في الصيف لازم نحب” و”المزيكا في خطر”.

وبعد مشاركتها مع عادل إمام في بطولة فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، تحمس المخرجون والمنتجون، للثنائي الفني لبلبة وعادل إمام، وتقاسما بعده العديد من البطولات في عدة أفلام، منها “خلي بالك من جيرانك” و”عصابة حمادة و”توتو” و”احترس من الخط” و”عريس من جهة أمنية”.

واستعرضت الفنانة لبلبة أهم المحطات في مشوارها الفني، وعلاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، حيث أثنت لبلبة بدايةً على علاقتها بالنجم عادل إمام قائلة: “أنا أعتبر الفنان عادل إمام توأمي، وأنجح أفلامي كانت معه؛ وهو إنسان عطوف، وتعلمت منه كثيراً، وأكون في منتهى السعادة عندما أكون معه، وهو إنسان منظم في كل شيء وعمره ما كانت عنده غيرة فنية تجاه أي شخص، وكان دائماً ينصحني بماذا أعمل، يارب أشوفه دايما ناجح بي أو من غيري

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