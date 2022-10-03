حادث فوز العتيبي .. اتفرج أول ظهور لها مع زوجها بعد ما “اتخرشموا”

اتفرج- انت الان تتابع خبر حادث فوز العتيبي .. شاهد أول ظهور لها مع زوجها بعد ما “اتخرشموا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي وزوجها لاعب الكرة السعودي أحمد الموسى حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تداول فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماع والسوشيال ميديا عرف باسم “حادث فوز العتيبي”وظهرت فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى على متن طائرة وتتحدث عن تفاصيل الحادث التي تعرضت له مع وزجها الذي ظهر على جسده الكثير من الإصابات.

تفاصيل حادث فوز العتيبي:

تعرضت الناشطة السعودية وزوجها لحادث أثناء ركوب الدراجة خلال تواجهما في مكان مجهول بمنطقة الضباب داخل المملكة العربية السعودي حيث وأصيبت فوز بخدوش قليلة ، فيما أصيب زوجها الموسى بجروح متعددة في وجهه وقدميه ويده