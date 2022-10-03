اتفرج- انت الان تتابع خبر ميرفي بولجور بطلة “حريم السلطان” بإطلالة الأميرات في حفل زفافها (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أُقيم مساء أمس حفل زفاف الممثلة التركية ميرفي بولجور، والتي عُرفت بشخصية “زينب” في مسلسل “عودة مهند”، على المغني مارت آيدن.وقد حرصت “ميرفي” على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعضًا من صور حفل زفافها، الذي اقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء.

وظهرت ميرفي بولجور خلال حفل زفافها بفستانين، جاء الأول طويلًا ومطرز ومنقوش، ووضعت على رأسها طرحة طويلة، فكانت إطلالتها تشبه إطلالة الأميرات ليلة زفافهن.

أما الفستان الثاني فكان بسيطًا للغاية، حيث تعمدت “ميرفي” أن يكون بسيطًا، وذلك حتى يساعدها على الرقص والحركة خلال الحفل بحرية.

قصة حب ميرفي بولجور ومارت آيدن

يُذكر أن قصة الحب التي جمعت بين ميرفي بولجور ومارت آيدن، كُللت بالزواج بعد استمرارها لمدة 4 أشهر، ثم عرض الأخير الزواج على الأولى في الشهر الماضي.

وقد سبق لميرفي الزواج من المغني مراد دالكيش، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها، حيث لم يستمر زواجها منه سوى لمدة عامين فقط.