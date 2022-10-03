اتفرج- انت الان تتابع خبر مريم حسين تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها بالتايجر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة العراقية مريم حسين، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأخص بالمملكة العربية السعودية، بعد إطلالتها الأخيرة التي وصفها الكثير بالجريئة.وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمريم حسين ضمن حضورها إحدى الفعاليات بدبي، والتي ظهت فيها مرتدية جامبسوت من جلد النمر، يحمل ماركة Léopard، بفتحة عنق على شكل حرف V، وبحمالات رفيعة من الأعلى، وحول أسفل الساقين انتشرت كرانيش، وأمسكت في يديها حقيبة يد سوداء، وقامت بتغيير لون شعرها إلى اللون الأصفر.

مريم حسين تؤجل طرح “هدية”

وكانت الفنانة العراقية مريم حسين، قد أعلنت استعدادها لطرح أحدث أغانيها والتي حملت عنوان “هدية”، من خلال قصة قصيرة عبر حسابها على إنستجرام كتبت فيها: “عشت حياتي أدور دائمًا إيه بيريحني”، هذا مطلع أغنيتي المصرية الجديدة، كنت دائما من محبي الأغاني المصرية وخصوصًا القديمة أبيض وأسود”.

قبل أن تعلم تأجيل طرح الأغنية بسبب وفاة الملكة إليزابيث، حيث كتبت عبر حسابها بسناب شات: “سوف يتم تأجيل أغنيتي المصرية هدية من يوم 9/11 إلى يوم عيد ميلادي 9/16، احترامًا لوفاة الملكة العظيمة.