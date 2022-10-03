اتفرج- انت الان تتابع خبر مديحة سالم في ذكرى ميلادها.. البنت الشقية التي اعتزلت الفن لفساد مناخه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تُعد الفنانة الراحلة مديحة سالم، واحدة من أكثر الممثلات رقة ممن ظهرن في السينما المصرية عبر تاريخها، وخلال الساعات الأخيرة، تصدر اسمها محرك البحث جوجل لمعرفة المزيد من المعلومات عنها في ذكرى ميلادها التي حلت أمس.يعود تاريخ ميلاد الفنانة الراحلة مديحة سالم واسمها الحقيقي فاطمة محمد الليثي إلى يوم 2 أكتوبر عام 1944، والتحقت بالدراسة في إحدى مدارس الزمالك، ومنها نالت شهادة الثانوية العامة، وعند بلوغها عامها السابع عشر؛ بدأت رحلتها مع التمثيل.

أعمال مديحة سالم

قدمت مديحة سالم على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الفنية، اشتهرت من خلالها بتقديم أدوار الفتاة البريئة والشقية، ومن أبرز أفلامها فيلم “أغلى من حياتي”، فيلم “أم العروسة”، فيلم “لصوص لكن ظرفاء”، فيلم “مذكرات تلميذة”، فيلم “آه من حواء”، وغير ذلك الكثير.

أما عن أعمالها الدرامية فكان أبرزها مسلسل “القط الأسود”، مسلسل “هارب من الأيام”، مسلسل “داليا المصري”، مسلسل “القضاء في الإسلام”، وكان هذا المسلسل هو ختام مشوارها الفني قبل إعلانها الاعتزال.

اعتزال مديحة سالم ووفاتها

أعلنت الفنانة الراحلة مديحة سالم اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب، وكان ذلك في أوائل الثمانينات، وأوضحت أن سبب ابتعادها عن الوسط الفني هو فساد مناخه.

شهدت الأيام الأخيرة من حياة مديحة سالم، معاناتها من المرض، وقد رفضت في البداية تلقي العلاج في المستشفى، ولكن تم نقلها إلى المستشفى لتدهور حالتها الصحية، وظلت عدة أيام في العناية المركزة، قبل أن تودع عالمنا عن عمر ناهز 71 عامًا.