اتفرج- انت الان تتابع خبر الصلح خير بالورد.. انتهاء الخلاف بين هند سعيد صالح وفكري صادق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أيام من الخلاف الذي نشب بين هند سعيد صالح والفنان فكري صادق، بسبب تصريحات الأخير عن والد الأولى؛ انتهى هذا الخلاف بالصلح وتقديم باقة ورد.وخلال الحلقة، قام الفنان فكري صادق بعمل مداخلة هاتفية، قال فيها: “بعلن اعتذاري وأسفي الشديد جدًا للي حصل مني، وأعلن تقديري الشديد للنجم الراحل سعيد صالح الله يرحمه، وبطلب من هند ومن أحباء النجم سعيد صالح قبول اعتذاري وسامحوني على خطأي، لحظة شيطان حصلت مني جرني ليها واحد الله يسامحه، ولكنه خطأ، سامحيني يا هند انتِ بنتي وأنا اتشرف إني أضم لعيلتي أخت محترمة وعزيزة زيك.. حقك عليا”.

وردت عليه “هند” قائلة: “حضرتك في سن بابا الله يرحمه، وأنا ماحبش أبدًا إني اتحط في موقف إن راجل قد أبويا يعتذرلي، بس حضرتك اللي حطيت نفسك في الموقف ده مش أنا”.

طارق الشناوي وشوبير يحضرا صلح هند سعيد صالح ونجل فكري صادق

وبعد انتهاء حلقة هند سعيد صالح في برنامج “كلمة أخيرة” المُذاع عبر فضائية cbc، فوجئت بنجل الفنان فكري صادق وهو يدخل الأستوديو ويهديها باقة من الورد.

وقد حضر جلسة الصلح الناقد طارق الشناوي، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وخلال الحلقة طالبت الإعلامية لميس الحديدي من نقيب الفنانين أشرف زكي بإغلاق التحقيق مع الفنان فكري صادق.