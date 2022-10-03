حقيقة تنازل أرملة سعيد صالح عن بلاغها ضد فكري صادق.. مفاجأة اعرفها من هنا

انت الان تتابع خبر حقيقة تنازل أرملة سعيد صالح عن بلاغها ضد فكري صادق.. مفاجأة اعرفها من هناوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن حقيقة تنازل أرملة سعيد صالح عن بلاغها ضد فكري صادق، وذلك بعدما قدم الثاني اعتذار إلى المونتيرة هند ابنة الراحل سعيد صالح عن التصريحات التي تسببت في إساءة كبيرة إلى والدها، ويريد الجميع معرفة موقف شيماء فرغلي أرملته، من البلاغ الذي قدمته إلى النائب العام ضده.

وقال أشرف ناجي الجندي محامي أرملة الفنان سعيد صالح خلال العديد من التصريحات “أولاً الشاكي في البلاغ المقدم ضد فكري صادق هو أرملة المرحوم سعيد وليس هند ابنته، هي لم تقدم أي بلاغ ولم تشتكي من الأساس، وفكري ونجله مراد لم يعتذروا إلا لـ هند فقط ، وهذا شيء في غاية الغرابة منهم من الأساس”.

وأضاف قائلاً “وعليه لم يتم التنازل ولن يتم، حتى يقدموا اعتذارا رسميا إلى أرملة المرحوم سعيد صالح، عما بدر منهم في حقه فالألم والحزن كله من هذه الأقاويل المكذوبة، كان لأرملته التي كانت تعيش معه وتعرفه جيداً”.

وأستطرد “الاعتذار لابنة الفنان الراحل، شيء جميل ومحترم ولكن لماذا لم يتم الاعتذار أيضا لأرملته، خصوصا أنها الشاكية، لماذا هذا التجاهل المتعمد وكأنها لم يفعلوا بزوجها أي شيء، وعليه لم يتم التنازل، حتى أن الفنان الكبير أشرف زكي تواصل مع أرملة المرحوم سعيد صالح، وطلبت أن يعتذر الفنان فكري صادق باعتذار رسمي، ومنتظرين التطورات والبلاغ محال الآن لنيابة شمال الجيزة للتحقيق ومازال في التحقيقات”.

أزمة أرملة الراحل سعيد صالح مع فكري صادق

وتحدث عن ما انتشر حول أزمة الفنان الراحل التنازل عن البلاغ، قال المحامي “كنا اتفقنا بالفعل بعد تواصل معالي النقيب أشرف زكي معها، على التنازل اكراما لاتصاله لكن بعد أن شاهدنا الاعتذار في التليفزيون لهند وتقديم بوكيه ورد لها، وهي لم تشتكي أساسا، ورغم أن هذا شيء جيد جدا ومحترم ونقدره”.

وانهي قائلاً “لكن ماذا تجاهل أرملته في هذا الاعتذار وهي الأقرب لزوجها من ابنته فالزوجة أقرب للزوج من الابن والابنة وعليه فضلنا التراجع والاستمرار من لم يقدرنا ويعتذر عما بدر منها علنا لن نقدره نتنازل له بدون سبب او مبرر للاعتذار الآن”.