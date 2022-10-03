ارتباط الفنانة إليسا من هذا الشاب بعمر الـ ٥٠ عام يشعل مواقع التواصل.. والفنانة تعلن الخبر بنفسها.. لن تصدق من يكون

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت المطربة إليسا تريند اليوم ، بعد أنباء عن ارتباطها بشاب وهي في عمر ٥٠، مما جعلها محل بحث مؤشرات جوجل.

وأعلنت إليسا بنفسها عن دخولها قصة حب جديدة، بعد اتجاهها في الفترة الأخيرة إلى الأغاني الرومانسية، مشيرة إلى أن حبيبها سوري. وقالت إليسا خلال لقائها ببرنامج عرب ورد: نعم أنا أحب جديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري.

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ويذكر أن اثارت الفنانة إليسا والمطرب المغربي سعد لمجرد حالة من الجدل، خاصة في ظل ظهورهما خلال الفترة الأخيرة سويا بشكل كثيف ويبدو عليهم الرومانسية والانسجام ، خاصة بعد طرح أحدث دويتو جمعهم كليب أغنية "من أول دقيقة"، الذي تم عرض عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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