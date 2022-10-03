أصبحت من أشهر فنانات مصر وأكثرهن جمالًا وتزوجت 10 مرات لشدة حُسنها .. خمنّوا من تكون هذه الطفلة؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت عبر مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في مرحلة عمرية مبكرة، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الممثلة المصرية “غادة عبدالرازق” التي نشرت صورة لها من طفولتها، لفتت بها أنظار متابعيها، ونتيجة لاعتمدها على قصة شعر قصيرة انهالت التعليقات عليها من قبل البعض الذين أخذوا يقولوا لها أن شعرها جعلها أشبه بالصبي في الصورة.

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وكشفت غادة عبدالرازق مجموعة من الصعوبات التي مرت بها في حياتها، ولا تزال تتأثر بها ولا تستطيع التخلص من ذلك التأثير.

قالت غادة عبد الرازق: “لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني، لكن اكتشفت إنه كان غصب عني، وأكيد في حاجات شرختني.”

وأضافت: “في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه، وإني مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي.”

وتابعت غادة عبد الرازق:”مفيش حد بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدوا أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر”.

وفي رسالتها للسنة المقبلة قالت: “معنديش أمل تبقى أفضل من 2021، بس أتمنى ربنا يخفف الضغط عني شوية، أنا خلاص بقيت مستوية ومش قادرة”.

وعند سؤالها عن رأيها في إعتزال المطرب أدهم النابلسي قالت الفنانة غادة عبد الرازق «هو حر» وكشفت أنها فكرت في الابتعاد عن الفن قائلة: “أنا من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد، ومن أربع سنين من كتر ما إتخنقت كنت عايزة أهج منهم”.

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