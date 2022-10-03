حسين فهمي : الشباب اللي هيديروا مهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - حل الفنان حسين فهمي ضيفا على برنامج مع بو شعيل ، رد فيه على الانتقادات التي وجهت له بعد عودته لتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابع حسين فهمي قائلاً : بعد عودتي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي ، قالوا ده راجل عجوز وعايزين شباب ، وأحب أطمنهم إن الشباب هو اللي هيدير المهرجان ، أنا هديهم خبرتي بس وهكون بمثابة مستشار ، وهقولهم على أفكار.

ومن ناحية أخرى يعود الفنان حسين فهمي الى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل عودة البارون ؛ مكون من 15 حلقة، وشاركه فى البطولة كل من خالد سليم، ريهام سعيد ؛ ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاورى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

وتدور أحداثه حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاماً - ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاج فندقه المهمل منذ مدة،، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة، حسب مؤلف المسلسل المخرج الأردني سامر خضر، الذي أكد بأن المتفرج العربي سيشاهد حالة فنية جمالية مختلفة عما هو دارج في محاولة لاستخدام اللقطة التي تجعل المشاهد أو المتفرج يستمر في متابعة أحداث المسلسل.