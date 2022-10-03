ننشر حفلات ساقية الصاوي في شهر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر أكتوبر الجاري لجمهورها وداء أبزها حفلة الشاعر هشام الجخ وحفلة المطرب النقاش أحمد سالم بخلاف احتفالات المولد النبوي الشريف.

ويحيي الشاعر الكبير هشام الجخ حفله المقبل على مسرح النهر بساقية الصاوي يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري وتبدأ أسعار التذاكر من 100 جنيه لأقل فئة ويمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال شباك التذاكر بساقية الصاوي أو من الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

وتقدم ساقية الصاوي حفل أم كلثوم تعود من جديد وهو ضمن حفلات مسرح العرائس الخاص بساقية الصاوي ويقام الحفل في يوم 6 أكتوبر على جزئين منفصلين من الساعة 6 للساعة 8 وجزء أخر من الساعة 8 إلى الساعة 10 يمكن حجز التذاكر أيضا عن طريق شباك التذاكر أو الموقع الإلكتروني.

ويقيم المطرب النقاش أحمد سالم أولى حفلاته الغنائية المنفردة والخاصة به على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي يوم 20 أكتوبر الجاري، 8 مساءا وقيمة تذكرة الحفل 100 جنيه ويمكن حجز التذاكر من الشباك قبل حضور الحفل أو من الموقع الإلكتروني الخاص بساقية الصاوي

ويقيم فريق ALAA WARDI & HAYAJAN الغنائي حفله يوم 21 من أكتوبر الجاري ولم يعلن عن أسعار التذاكر حتى الأن.

وتقدم ساقية الصاوي العديد من حفلات الإنشاد الديني والمديح الأيام المقبلة بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف ومنها حفل على الهلباوي بقاعة الحكمة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر الساعة 8 مساءا وقيمة تذكرة الحفل 90 جنيها.

وأيضا حفل فريق نظرة للإنشاد الصوفي يوم الأحد 9 أكتوبر على مسرح قلعة النهر الساعة السابعة والنصف مساءا وقيمة تذكرة الحفل 60 جنيها وأيضا حفل فريق وصلة سماع الذي يقام يوم الاثنين الموافق 24 من أكتوبر الجاري على مسح قاعة النهر الساعة 7 مساء وقيمة التذكرة 70 جنيها وحفلة فريق الأخوة أبو شعر يوم 29 أكتوبر بتذكرة قيمتها 100 جنيه وغيرها من حفلات فرق الإنشاد الديني.