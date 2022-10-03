السبت المقبل.. شيرين تحيى حفلا غنائياَ ضخماً بمسرح جامعة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح جامعة مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وستقدم شيرين، سهرة طربية خاصة، من خلال مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة :"آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :"بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين.

ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.