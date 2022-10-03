اتفرج.. أول ظهور للممثلة ياسمين صبري مع أبو هشيمة بعد عودتها لعصمته

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل الممثلة المصرية ياسمين صبري إثارة الجدل عند الجمهور بعد أن وثقت مقطع فيديو ظهرت خلاله مع صديقتها وشخص مجهول، اعتقد العديد من المتابعين أنه طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ووثقت ”صبري“ المقطع المصور عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت داخل مصعد برفقة شخص آخر لم تتضح ملامحه فيه، وشابة أخرى، خلال تصويرهم للمنظر اللافت في الخارج. ولم يتم تحديد المكان المصور، في وقت تركزت تعليقات العديد من المتابعين عقب تداول الفيديو في صفحات أخرى مهتمة بالمشاهير على إنستغرام على هوية الشخص الذي يقف بجانب ياسمين صبري، فخمّنوا أن يكون أحمد أبو هشيمة بعد أن انتشرت أنباء مؤخرا عن عودتهما لبعضهما دون تأكيدات رسمية، عقب انفصال دام 5 أشهر تقريبا.

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كما نشرت الممثلة المصرية قبل أيام قليلة صورة لها عبر إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية خاتم الارتباط بإصبع يدها، لتنهال التعليقات على الصورة حول عودتها إلى رجل الأعمال المصري.

ومنذ انفصال الاثنين والشائعات تلاحقهما، ففي أكثر من مناسبة يعود الحديث عن وجود علاقة ودّ بينهما، وفي تصريح تلفزيوني لأحمد أبو هشيمة، فقد رفض الحديث عن حياته الخاصة واعتبرها خطا أحمر.

وأشاد أبو هشيمة بطليقته ياسمين صبري ووصفها بأنها إنسانة محترمة جدًا.

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