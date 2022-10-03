اليوم.. عرض فيلم بنات عبد الرحمن في أبوظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - يستمر الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان في جولة عروضه عربيًا وعالميًا، إذ يُعرض في أبوظبي وذلك ضمن فعاليات الموسم السادس من سلسلة سينمانا للأفلام العربية المعاصرة.

ويُقام العرض اليوم الاثنين 3 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، ويلي العرض ندوة نقاشية مع المخرج زيد أبو حمدان عن تفاصيل صناعة فيلمه.

سلسلة سينمانا للأفلام العربية المعاصرة يقدمها برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي، وهي عبارة عن نقاشات معمّقة حول أفلام سينمائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتعرض هذه السلسلة المستمرة أفلاماً رائدة إلى جانب مناقشات مع صانعي الأفلام وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي هذا العرض بالتزامن مع جولة من العروض التجارية الناجحة في دور العرض في الإمارات العربية المتحدة وتونس، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر.

واستمر عرضه في السينمات الأردنية لمدة 8 أسابيع متتالية، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجارياً ومن المقرر إطلاقه قريباً في مصر وباقي الدول العربية.