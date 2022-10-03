اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي بتتدلع قدام المراية بالأبيض الشفاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في غرفتها أمام المرأة، مرتدية قميص من اللون الأبيض الشفاف وبنطال من اللون الأسود مع وضع نظارة طبية واستخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعرها مما أثار إعجاب كافة جمهورها.

وعلقت على الصورة قائلة :لعل الأشياء التي لا تحبها تقودك إلى قدر جميل لم تحلم به

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.