اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده ضيقت فستانها التايجر في وصلة هز وسط جريئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من تايجر حمالة مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بتضيقة على وسطها في وصلة رقص بلدي ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء،

وعلقت علي الفيديو قائلة :من الساحل الشمالي بحبكم

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.