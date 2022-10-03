اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تدمر غرائز الجمهور بـ”البينك المكشوف”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون البينك مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم برف يدها إلي أعلي وكأنها ترقص ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء،

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.