اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تلهب حماس الشباب بأقصر جاكت عندها وبدون بنطلون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري من داخل سيارتها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت في جاكت كرهات من الأبيض والأسود القصيرة بشكل كبير من منطقة الأفخاذ مع استعرضها لمفاتنها بالكامل مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وتتردد الكثير من الأبناء خلال الأيام الماضية حول عودتها الفنانة الشابة بزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعدما أعلنا عن طلقهما في الأشهر القليلة الماضية.