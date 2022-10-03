أمير المصري يتعاقد على مسلسل ”الحشاشين” مع كريم عبدالعزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تعاقد الفنان الشاب أمير المصري مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "الحشاشين"، والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، محمد علاء، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أمير المصري، عبدالعزيز مخيون، إسلام جمال، سارة الشامي، نور محمود، عصام السقا، محمد سليمان، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل، ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، البوستر الترويجي الأول لمسلسل "الحشاشين".

وظهر كريم عبدالعزيز، في البوستر المتداول، بصورة رجل كبير في السن ولحية بيضاء، وظهر منفردًا على البوستر، مع كتابة بيانات أولية عن العمل حول مؤلفه ومخرجه والشركة المنتجة له.

وقد شارك أمير المصري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 3"، بطولة أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، وبيومي فؤاد وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

كما أنه ينتظر خلال الفترة القادمة عرض مسلسل "مجنونة بيك"، الذي يقوم ببطولته بجانب آدم الشرقاوي ومريم الخشت، ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج جو بو عيد.

وانضم مؤخرًا لأبطال مسلسل The Crown، ويجسد خلاله شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في مرحلة الشباب، وذلك ضمن أحداث الموسم الخامس من المسلسل الذي تدور أحداثه في عهد الملكة إليزبيث الثانية.