حمادة هلال يختتم حفلات صيف الإسكندرية مع طلاب تربية رياضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - أحيا المطرب حمادة هلال، حفلا غنائيا مميزا في ختام حفلات موسم صيف 2022، مع طلاب تربية رياضية بنات بالإسكندرية.

وأقيم الحفل بتصميمات عالمية أبهرت الحضور، في اليكس أرينا بچويل فيستيفال، من تنظيم طارق صبري وأحمد حمامصي ومحمد نور وبهاء وأدهم.

وتألق حمادة هلال في الحفل على مدار ساعتين بتقديم وجبة مميزة لجمهوره وعشاقه الذين رددوا أغانيه وطالبوه بتكرار أغلبها لشدة تعلقهم بها طوال الحفل، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب والرقص.

وقدم هلال، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني ومنها: لما بتلمسني، بحس معاك، بحبك آخر حاجة، جمالها، مش هقول، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة ومنها أم أحمد، ويا روح الروح، وغيرها.

حفل حمادة هلال

يذكر أن حمادة هلال، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بآخر أغانيه تكا تكا، وهى الأغنية التي طرحها مؤخرًا علي طريقة الفيديو كليب من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيي، وتوزيع هاني ربيع، وإنتاج وليد منصور، ومن إخراج ميدو عماد.