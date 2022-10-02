اتفرج .. محمد عبده يقلد صوت معجبة قالت له " أحبك " ويثير ضحك الجمهور

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واقعة غريبة في السعودية .. يطلق عروسته الحسناء بعد عثوره على مفاجأة صادمة في هاتفها ؟

�داول نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو يقلد صوت فتاة من معجباته خلال مهرجان الغناء بالفصحى. ووثق الفيديو الفتاة وهي تصرخ بصوت عالي وتقول "أحبك" ليرد عليها محمد عبده مقلداً صوتها قائلاً : "أنا بعد" ، ما أثار ضحك الجمهور . يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت النسخة الثانية من مهرجان "الغناء بالفصحى"، بعد نجاح نسخته الأولى، وهو مهرجان غنائي ضخم لمُحبّي الموسيقى بشكل عام ومحبّي الفصحى بشكل خاص، احتفاءً باللغة العربية الفصحى وثرائها، وأبدع في الليلة الأولى فنان العرب محمد عبده بمشاركة الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة الصاعدة أروى السعودية.