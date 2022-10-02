طفلة تتسبب فى مطاردة الجمهور لـ أحمد مكى.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:33 مساءً - تصدر الفنان أحمد مكى تريند جوجل بعد حديث الطفلة بيلار أحمد، فى تصريحات لها عن أحمد مكى، كونه النجم الذى تعجب به وتتمنى العمل معه.

ويأتى تصدر أحمد مكى بعد تصريحات الفنانة دنيا سمير غانم، حيث أعلنت أن اعتذارها عن مسلسل “الكبير أوي” يعود لأشياء منها الناموس، حيث قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا، وأي حد في الكاسيت يأكد الكلام ده".

وأضافت: “بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل، بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان يدفن تحت الباروكة والجلابية”.

ورد أحمد مكي بطريقة ساخرة في إحدى حلقات المسلسل، خاصة حفل زفافه على مربوحة، عندما سألته: “بتحب الصيف ولا الشتاء؟”، فأجاب: "الشتاء علشان مفهوش ناموس".

وخلال أحد المشاهد، قالت له مربوحة: “مش هتجيبلي هدية يا كبير”، ليرد مكي: "بلاش السيرة دي"؛ ساخرا من اسم هدية، الشخصية التي كانت تقدمها دنيا سمير غانم في المسلسل.

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة “راديو إنرجي” 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر، بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من “الكبير أوي”، وقالت إنها جميلة جدا وقدمت الشخصية بطريقتها ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.