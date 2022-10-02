اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تكشف عن مفاتنها بالكامل بـ”أبو حمالة وفتحة كبيرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية, عبر خاصية الاستوي على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف، مرتدية فستان من اللون الأسود والمخطط باللون الأبيض الناري مكشوف من منطقة الصدر والضيقة للغاية على جسدها أما من الناحية الجمالية قمت بترك شعرها واستخدمت الكثير من المكياج، وتغير في ملامحها.

على صعيد أخر تواصل النجمة المصرية تصوير عدد من المشاهد الخاصة بفيلم تاورت المقرر عرضه في الفترة القادمة.