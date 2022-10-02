اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. توفيق عكاشة وزوجته في فرح سالي عبد السلام.. ظهروا بعد فترة من الاختفاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت سالي عبد السلام أثناء احتفالها بحفل زفافها وسط حضور الكثير من النجوم والإعلاميين والفنانين وغيرهم، وحرص توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري على التواجد والتقاط الكثير من الصور مع الكينج محمد منير.

صور توفيق عكاشة وزوجته في فرح سالي عبد السلام

وعقد الشيخ خالد الجندي قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني، ظهر توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري بعد فترة طويلة من الغياب، وعلى وجههم فرحة شديدة.