اتفرج – نسرين طافش عدت الكل بالأبيض الملزق والقصير

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش عدت الكل بالأبيض الملزق والقصيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجده في احد الدول الأوروبية، مرتدية كاب من اللون الأبيض مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف والبطن مع ارتداء بنطان من اللون الجنيز، حيث أنه أبرز مفاتنها، بالإضافة إلي أن لم يكن هناك تكلف في استخدام المكياج

وعلقت على الصور برسالة طويلة جاء فيها تذكر من أنت ، تذكر من تكون في الأصل ، لقد تم التلاعب بك و تنويمك لملايين السنين ، بشتى الطرق عن طريق الهواء و الماء الاكل الافكار توريطك في لعبة (الالم و اللذة )

الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف ، إنها مرحلة اعادة تأهيل فقط (مصح ، محطة ) روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن ، كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحيواة ، كل متعة آنية تستهلك صحتك او تتحكم بك و بمشاعرك او تسلب منك سلام نفسك بدونها (خدعة ، فخ ) فاحترس ، لانها ستبقيك لمدة اطول في سجن الأرض ، كل متعة تنير صحتك و تطور حياتك و تزيدك سلاما و عطاء و بهجة ستصعد بك بموجة سحرية الى الاعلى .

وأضافت لا تدع الاعيبهم تدخلك في حالة صراع او يأس كن قويا متقبلا تعلم تذكر استيقظ ، الزمان و المكان وهم هل جربت أن تكون داخل حلمك الذي يبدو حقيقيا جداااا و تدرك فجأة و انت بداخله انك تحلم و ان ما من شيئ حقيقي حقا تنفس اكثر و راقب اكثر ، لا تتعلق بصورة غير حقيقية تم رسمها لك من الآخرين و تتعلق بها و تتوهم أنها انت استيقظ بادراكك الآن فالأرض الجديدة بانتظار الساعين فقط الكلام ليس للجميع إنه فقط للخاصة ممن يبصرون بقلوبهم إن لم تفهمه فهو ليس