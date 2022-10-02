شاهد.. ياسمين عز تثير الجدل بين نبيل الحلفاوي ومتابعيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - تسببت الإعلامية ياسمين عز، فى إثارة الجدل بين الفنان نبيل الحلفاوى ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد تعليقه على أحد تصريحات ياسمين المثيرة للجدل.

وكانت ياسمين عز قالت فى أحد تصريحاتها النارية: "بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته.. ما هو جايبها بفلوسه"، وهو ما دفع نبيل الحلفاوى ليعلق على هذا التصريح قائلا : “عشان بتحافظ على فلوسه”.

وأثار تعليق نبيل الحلفاوى، حفيظة بعض متابعيه حيث جاء رد فعل إحدى متابعيه قائلة: "لا يافندم مش عشان هو جايبها بفلوسه وهي بتحافظ على فلوسه بس عشان هي اللي كل يوم تكنسها وتنضفها ولما يدوس عليها برجله اللي شايله طينه من الشارع هي اللي هتغسلها بإيدها وتتعب في تنضيفها وشيلها وهي مليانه ميه وتحطها تنشف وتقلبها عشان الناحيه اللي مشافتش شمس تتشمس وتطهر .. خدت بال سيادتك"، ليرد عليها نبيل الحلفاوى: “مفهوم طبعا.. لكن أنا ركزت في الرد على نقطة الفلوس اللي هي اتكلمت عليها”.