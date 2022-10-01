من تكون !!..هذه الطفلة فائقة الجمال كانت من أشهر فنانات الزمن الجميل!!.. استغلها ازواجها ماديا وتعرضت للضرب والسيطرة!!

الرياض - محمد الاطلسي - رغم حظها الكبير من الجمال والنجاح لم تنل حظًا كبيرًا فى الحب والزواج، وظلت أحلامها بالحب والأمان والاستقرار وحتى ارتداء فستان فرح حقيقى مكبوتة حتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم العام الماضى.

انها الفنانة مريم فخر الدين التي انطبقت عليها مقولة جميلة بلا حظ، ورغم ارتباط "الأميرة إنجى" بـ 4 رجال طيلة حياتها، لم يمنحها أحدهم الحب، وهو الاعتراف الذى باحت به فى أكثر من مقابلة تلفزيونية وصحفية، وحتى ذلك الذى أحبها منهم لم ينجح فى أن يجعلها تبادله الحب وتشعر معه بالسعادة.

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وظلت "مريم فخر الدين" تعرف الحب فقط من خلال أعمالها الفنية التى ربما حلمت طويلاً لو تتحول إحداها إلى حقيقة وتختفى داخل إحدى قصص الحب الملتهبة فيها، بعد عام واحد من دخولها الوسط الفنى، وحين كانت لا تزال وجهًا جديدًا تزوجت "مريم فخر الدين" من الممثل و المخرج "محمود ذو الفقار" بعد محادثة قصيرة مع والدها.

وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عامًا بينما هو كان فى الثامنة والثلاثين من العمر، وفى إحدى مقابلاتها التلفزيونية حكت "مريم" أنه خطبها أثناء مقابلته لوالدها للاتفاق على أجرها عن فيلم جديد، وبحسرة حكت "مريم": "كان نفسى ألبس فستان وأعمل فرح لكن محمود ذوالفقار قال إزاى أعمل عريس وأقعد فى الكوشة مع عيلة زى دى، ومعملتش فرح لكن رحت وقضيت شهر العسل فى بيروت وأنا بصراحة مكنتش بحبه لأن أخلاقه كانت وحشة وحامية.

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