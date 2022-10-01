بهاء سلطان ضيف أولى حلقات برنامج أنغام على Dmc

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - يحل الفنان بهاء سلطان ضيفًا على برنامج أنغام بـ قناة dmc، في ضيافة المطربة أنغام، وسيتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد بهاء سلطان، هو أول ضيوف المغنية الكبيرة أنغام في برنامجها الغنائي الجديد، حيث يحمل اسم المغنية الكبيرة أنغام، حيث تخوض المغنية تجربة تقديم البرامج لأول مرة خلال مشوارها الفني.

وبجانب بهاء سلطان، يشهد برنامج أنغام مشاركة عدد من الفنانين المميزين منهم، راغب علامة، كارمن سليمان، أحمد جمال، كارول سماحة، مدحت صالح، وغيرهم.

وكان بهاء سلطان، استقبل الفنان السعودي رابح صقر في القاهرة أمس، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، ونشر الفنان رابح صقر على حسابه بـ انستجرام، فيديو يجمعه بـ بهاء سلطان أثناء استقباله له، وعلق قائلًا: شرفتني ونورتني الفنان الخلوق بهاء سلطان.

ولعب الفنان رابح صقر، دورًا كبير في عودة بهاء سلطان للغناء مرة أخرى مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أسهم في مساعدته خلال أزمته الأخيرة مع المنتج نصر محروس.

وخلال الفترة الأخيرة، طرح الفنان بهاء سلطان أولى أغنية دلوقتي عجبناكوا بالتعاون مع شركة روتانا، وجاءت الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

ويستعد الفنان بهاء سلطان لطرح كليبه الغنائي الجديد ندرًا عليا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع شركة روتانا.