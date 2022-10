حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان،بعيد ميلاد ابنه علي،ونشر له فيديو مجمع بصوره وأجمل اللحظات بينهما على أغنية الكينج محمد منير"يا أسمراني اللون"،وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

+"Happy birthday my hero Ali is 9 years old كل عام وانت طيب يا بطلي علي تم ال 9 سنوات ما شاء الله "