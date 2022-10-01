رسالة إيجابية من نسرين طافش للجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - شاركت الفنانة السورية،نسرين طافش،جمهورها، مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت طافش معلقة من خلال صورها:"تذكر من أنت ، تذكر من تكون في الأصل ، لقد تم التلاعب بك و تنويمك لملايين السنين ، بشتى الطرق عن طريق الهواء و الماء الاكل الافكار توريطك في لعبة (الالم و اللذة )الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف ، إنها مرحلة اعادة تأهيل فقط (مصح ، محطة ) روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن ، كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحيواة.

وأضافت: كل متعة آنية تستهلك صحتك او تتحكم بك و بمشاعرك او تسلب منك سلام نفسك بدونها (خدعة ، فخ ) فاحترس ، لانها ستبقيك لمدة اطول في سجن الأرض ، كل متعة تنير صحتك و تطور حياتك و تزيدك سلاما و عطاء و بهجة ستصعد بك بموجة سحرية الى الاعلى .

لا تدع ألاعيبهم تدخلك في حالة صراع او يأس كن قويا متقبلا تعلم تذكر استيقظ ، الزمان و المكان وهم .

هل جربت أن تكون داخل حلمك الذي يبدو حقيقيا جداااا و تدرك فجأة و انت بداخله انك تحلم و ان ما من شيئ حقيقي حقا !تنفس اكثر و راقب اكثر ، لا تتعلق بصورة غير حقيقية تم رسمها لك من الآخرين و تتعلق بها و تتوهم أنها انت ????????استيقظ بادراكك الآن فالأرض الجديدة بانتظار الساعين فقط الكلام ليس للجميع إنه فقط للخاصة ممن يبصرون بقلوبهم إن لم تفهمه فهو ليس لك #نسرين_طافش ????(أرض جديدة )لايفات أرض جديدة ستبدأ غدا الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة".