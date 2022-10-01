الفنان سعد لمجرد يفاجئ الجمهور بأول صورة له مع زوجته من شهر العسل.. لن تتخيل كيف ظهروا! (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت حسابات إخبارية صورة كانت الفنانة وعارضة الأزياء ليلى حديوي قد نشرتها على حسابها للفنان المغربي سعد لمجرد وزوجته غيثة العلاكي في صورتهما الأولى بعد عقد قرانهما.

حيث ظهرت حديوي مع الثنائي الجميل بالعاصمة الفرنسية باريس أمس حيث يقضيان شهر العسل، وأرفقتها بتعليق جاء فيه "يحيا العريسان". الجدير بالذكر ان الثنائي كان قد احتفل بزواجه قبل ايام قليلة بحفل اقتصر فيه الحضور على أفراد العائلة والاصدقاء المقربين من دون تغطية اعلامية كبيرة وذلك تبعا لرغبتهما في المحافظة على خصوصية اللحظات العائلية الا ان بعض الصور انتشرت من المناسبة السعيدة.

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