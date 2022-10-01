اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – سقوط فستان فيفي عبده أثناء وصلة رقص على واحدة ونص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو من أمام البحر مرتدية فستان من اللون الأخضر مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وتقوم بوصلة رقص على واحدة ونص وقام مع سقوط الفستان من منطقة الصدر أثناء ظهورها مع حمالة صدر من اللون الأسود ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ترك شعرها.

وعلقت على الفيديو قائلة يا صباح الفل من الساحل الشمالي بحبكم اوي.