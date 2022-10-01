شاهد.. بلقيس تتفاعل مع جمهورها على أغنية المزاجنجي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - تفاعلت الفنانة،بلقيس، مع جمهورها بفيديو راقص على أغنيتها الجديدة "مزاجنجي"،ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت بلقيس لمتابعيها عبر الفيديو:"تفرجتوا كليب #المزاجنجي؟!ووروني فيديوهات تفاعلكم على الاغنية".

وأطلقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي كليب اغنيتها الجديدة "المزاجنجي" على قناتها الخاصة بـ "يوتيوب" كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحي وإنتاج حمدي بدر "كرافت ميديا" وإخراج على أبوطالب .

كليب "المزاجنجي" يعد عمل فني بنكهة مصرية من حيث اللهجة بالإضافة الى إبراز أهم معالم المحروسة السياحية بمشاهد مبهرة تمايلت فيها بدلال وأداء درامي و تشويقي بجوار الأهرامات وعلى مركب بالنيل.