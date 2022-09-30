زفاف الممثلة « ميرفت أمين» للمرة التاسعة في عمر الـ 80 يصدم جمهورها الكبير .. لن تتخيل من هو العريس!!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت الممثلة ميرفت أمين إلى الواجهة من جديد بسبب أخبار زواجها التي انطلقت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. وادعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، لتصبح الزيجة التاسعة لها في حياتها وهي تقترب من عمر 80 عاماً ويفصلها أقل من 5 سنوات.

تلك الشائعات تسببت في شعورها بالحزن والغضب بسبب تداول أخبار غير حقيقية عنها في الوقت الذي تبتعد فيه عن الأضواء. وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات خاصة انها بعيدة عن الأضواء وتعيش حياتها في هدوء، بالإضافة إلى انها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الجاري بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً.