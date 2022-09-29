أيقونة الجمال يسرا اللوزي قررت الظهور بدون مكياج حتى تعطي الثقة للفتيات والجمهور يا ريتك ما عملتي كده

الرياض - محمد الاطلسي - انصدم جمهور الفنانة يسرا اللوزي بعد أن قررت الظهور بدون مكياج، حتى تعطي الثقة للفتيات لعدم وضع مستحضرات تجميل.

ولكن كانت ردة فعل الجمهور عكس ذلك تماما، حتى أن البعض علق بطريقة كوميدية، ياريتك ما عملتي كده. وتحرص اللوزي دائما على نشر مثل هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت قد كشفت من قبل أنها لم تفضل مساحيق التجميل ووضعها إلا في أضيق الحدود، وبعيداً عن العمل ومتطلبات المناسبات الاجتماعية.

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