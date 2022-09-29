اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد دوبت الرجالة في جمالها بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جريئة، حيث بجامة النوم متعددة الأوان والمكشوفة من منطقة الأكتاف، مع عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق الكثير من الجمهور على صورتها مثل الحلوة من بره و جوه – الواحد مايتعب وهو يتأملك- ياجمالها.

وتقضي الفنانة عطلتها الصيفية الحالية في عدد من الدول الأوروبية حيث تتواجد حاليا في قبرص حسبما أعلنت في وقت سباق على حسابها على الانتسجرام.