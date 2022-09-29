اتفرج – سارة سلامة غزالة بـالأسود أبو فتحة حتي المحظور

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – سارة سلامة غزالة بـالأسود أبو فتحة حتي المحظوروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة ابنه الفنان أحمد سلامة جمهورها مجموعة من الصور جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة في مكان عام وهي ترتدي فستان من اللون والمكشوف من منطقة الصدر وذات فتحة كبيرة من منطقة الأفخاذ، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر.

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل طول عمرك قمر- حلو ومدلع- البطل في الجمال والشياكه الحلويات.